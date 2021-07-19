Орловская область получила 72 млн рублей на площадки ГТО

Строительство площадок ГТО ведется в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

К настоящему моменту в Орловской области открыто 22 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Начиная с 2019 года, спортивные площадки ГТО оборудованы в 15 районах области.

Общая сумма федеральных субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО составила 71,7 млн рублей.

В июне текущего года был заключен контракт на поставку и монтаж комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в Дмитровском и Залегощенском районах на сумму 6,4 млн рублей. В настоящее время осуществлен монтаж оборудования в Залегощенском районе, завершаются работы в Дмитровском районе.

До 2023 года новые площадки ГТО появятся в семи муниципальных образованиях области, информирует официальный Портал региона.