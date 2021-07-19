19 июля 2021



Орловская область получила 72 млн рублей на площадки ГТО

Строительство площадок ГТО ведется в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

К настоящему моменту в Орловской области открыто 22 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Начиная с 2019 года, спортивные площадки ГТО оборудованы в 15 районах области.

Общая сумма федеральных субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО составила 71,7 млн рублей.

В июне текущего года был заключен контракт на поставку и монтаж комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в Дмитровском и Залегощенском районах на сумму 6,4 млн рублей. В настоящее время осуществлен монтаж оборудования в Залегощенском районе, завершаются работы в Дмитровском районе.

До 2023 года новые площадки ГТО появятся в семи муниципальных образованиях области, информирует официальный Портал региона.

 

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Опубликовано 19 Июл 2021 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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