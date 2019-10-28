Орловская область получила еще 20 тыс. доз вакцины против гриппа

Как сообщает официальный портал Орловской области, в регион поступила дополнительная партия вакцины для взрослого населения. Область ожидает еще одну партию вакцины.

В Орле работа передвижных прививочных пунктов организована в нескольких районах города. Так, по субботам с 9.00 до 14.00 прививочные пункты работают на площади им. Жукова, площади Комсомольской, площади перед ДК «Металлург» (территория проведения ярмарок «Хлебосольный выходной»), а также у торгового центра «Атолл».

По средам с 9.00 до 14.00 передвижные прививочные пункты работают на Центральном рынке города, с 13.00 до 16.00 − у торгового центра «Атолл».