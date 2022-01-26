Орловская область получит еще 32,9 млн рублей на лекарства для амбулаторных больных COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении свыше 20 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией.

Орловской области распределено 32,9 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Большая часть средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ, – свыше 15 млрд рублей – пойдёт на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идёт о приобретении не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок – не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира. Лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

Остальная часть средств– свыше 5 млрд рублей – будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, информирует официальный портал Орловской области.