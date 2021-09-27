27 сентября 2021



Орловская область получит около 200 млн рублей на строительство школ

В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. На реализацию этих проектов федеральный центр направит более 74 млрд рублей. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение от 24 сентября 2021 года № 2660-р.

Субсидии получат 34 региона, в их числе Орловская область. Нашему региону выделят более 54,3 млн рублей в 2022 году и 144,8 млн рублей в 2023 году.

В ближайшие годы в субъектах РФ будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

 

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Опубликовано 27 Сен 2021 в 15:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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