Орловская область получит около 200 млн рублей на строительство школ

В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. На реализацию этих проектов федеральный центр направит более 74 млрд рублей. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение от 24 сентября 2021 года № 2660-р.

Субсидии получат 34 региона, в их числе Орловская область. Нашему региону выделят более 54,3 млн рублей в 2022 году и 144,8 млн рублей в 2023 году.

В ближайшие годы в субъектах РФ будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».