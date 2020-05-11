Орловская область получит почти 32 млн рублей стимулирующие выплаты медработникам

Орловская область получит почти 32 млн рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом.

Орловской области распределено 28,4 млн рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, сообщает Портал Орловской области.

Также наш регион получит 3,5 млн рублей в целях софинансирования своих расходных обязательств, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина, на три месяца, начиная с апреля 2020 года, установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, она составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Кроме того, выплачиваются региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.