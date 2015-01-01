Орловская область попала в антирейтинг Росздравнадзора по онкологии

Орловская область попала в пятерку регионов, в которых чаще всего умирают от рака. Наши данные — 249,5 умерших на каждые 100 тысяч жителей, пишет «ТверьНьюз».

Также в пятерку антирейтинга попали: Санкт-Петербург – 253,1, Тульская область – 253,9, Тверская область – 258,5 и Курганская область – 263,5. Сейчас рак занимает второе место в списке самых распространенных причин смерти в нашей стране (на первом по-прежнему болезни сердечно-сосудистой системы). По информации Росздравнадзора, от онкологии погибает каждый 503-й россиянин.

Главными причинами столь высокой смертности от онкозаболеваний названы: нехватка специалистов как в стационарах, так и в поликлиниках; низкая эффективность диспансеризации; низкая осведомлённость населения. Росздравнадзор, правда, сообщил, что несколько улучшилась ситуация с лекарственным обеспечением наркотическими препаратами, поскольку по сравнению с прошлым годом снизилось количество обращений по вопросам доступности обезболивающих, — сообщает издание.

 

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Опубликовано 25 Янв 2017 в 17:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 46

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