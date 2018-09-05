5 сентября 2018



Орловская область попала в число регионов, пострадавших из-за сбоя в работе баз данных Росреестра

20 августа «Ростелеком» зафиксировал технический сбой в центре обработки данных, арендуемом Росреестром для размещения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Авария привела к нарушению работы ФГИС ЕГРН в 49 регионах. В их число попала и Орловская область. Авария отразилась на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство с 20 по 27 августа. Как сообщили в пресс-службе Росреестра, с момента аварии ведомство не прекращало прием заявлений на оказание услуг. Где прием документов прекращался по решению отдельных офисов МФЦ, Росреестр инициировал возобновление этого процесса. С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в штатном режиме. С этого момента Росреестр принял более 900 тысяч заявлений.

Перевод всех компонентов программных средств ФГИС ЕГРН на резервные мощности позволил Росреестру с 3 сентября 2018 года в штатном режиме оказывать услуги по заявлениям, которые поступают в ведомство по всем каналам взаимодействия с заявителями. Планируется, что процесс перевода на резервные мощности программных средств будет завершен в течение ближайших двух недель. Служба предпринимает все возможные меры для ускорения обработки заявлений, которые накопились в период устранения последствий аварии. Для этого в регионах, пострадавших от аварии, задействованы все государственные регистраторы, которые работают во внеурочное время, включая выходные дни.

 

В Орле участковые выявили факт хранения около килограмма наркотиков
В Орловской области завтра снова ожидают сильный ветер
В Орловском краеведческом музее открывается выставка фотохудожника Алексея Колотушкина
Опубликовано 05 Сен 2018 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"