Орловская область попала в число регионов, пострадавших из-за сбоя в работе баз данных Росреестра

20 августа «Ростелеком» зафиксировал технический сбой в центре обработки данных, арендуемом Росреестром для размещения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Авария привела к нарушению работы ФГИС ЕГРН в 49 регионах. В их число попала и Орловская область. Авария отразилась на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство с 20 по 27 августа. Как сообщили в пресс-службе Росреестра, с момента аварии ведомство не прекращало прием заявлений на оказание услуг. Где прием документов прекращался по решению отдельных офисов МФЦ, Росреестр инициировал возобновление этого процесса. С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в штатном режиме. С этого момента Росреестр принял более 900 тысяч заявлений.

Перевод всех компонентов программных средств ФГИС ЕГРН на резервные мощности позволил Росреестру с 3 сентября 2018 года в штатном режиме оказывать услуги по заявлениям, которые поступают в ведомство по всем каналам взаимодействия с заявителями. Планируется, что процесс перевода на резервные мощности программных средств будет завершен в течение ближайших двух недель. Служба предпринимает все возможные меры для ускорения обработки заявлений, которые накопились в период устранения последствий аварии. Для этого в регионах, пострадавших от аварии, задействованы все государственные регистраторы, которые работают во внеурочное время, включая выходные дни.