Орловская область попала в топ-20 на «карте безумия» России

Издание «Лайф» нарисовало «карту безумия России» по данным, предоставленным Минздравом и главным психиатрическим институтом страны. В итоге за 2015 год Орловская область оказалась на 19 месте с результатом в 3 193 психически больных на каждые 100 тысяч человек.

При этом, медики утверждают, что места в рейтинге по итогам 2016 года существенно не поменяются, а вот в целом по стране психически больных становится год от года меньше. Пик психических расстройств пришелся на 2006 год. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 млн человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 млн человек. Среди психических расстройств — четверть, 1,1 млн человек, страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тыс. человек с шизофренией), ещё у четверти больных (900 тыс.) диагноз «умственная отсталость», и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера, «небуйные».

— Очень многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологически-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается, — пишет издание.