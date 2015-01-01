Орловская область потеряла позиции в экологическом рейтинге

Общественная организация «Зеленый патруль» представила очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 — 2017 года. Орловская область в рейтинге упала с 19 на 22 место. Напомним, данный рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год.

«Падение в рейтинге на 3-7 пунктов по итогам зимы показали Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская, Тульская и Орловская области. О серьезных экологических проблемах Орловщины мы знаем не понаслышке. Наши эксперты в конце осени — в начале зимы обследовали всю область и повсеместно встречали примеры безобразного обращения с твердыми коммунальными отходами. В остальных упомянутых регионах ситуация с экологией не лучше»,- заметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Подробнее об экологической ситуации в нашем регионе, какой ее увидел «Зеленый патруль», читайте в нашем материале «Чем дышит Орел?»

См. также: «Мусорная революция забуксовала«