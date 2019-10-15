Орловская область принимает участие в акции «Сохраним лес»

В рамках всероссийской акции на землях лесного фонда Урицкого участкового лесничества в минувшие выходные высадили 700 саженцев красного дуба. Дополнение лесных культур было проведено на площади 0,6 га. Напомним, всероссийская акция проводится в целях привлечения внимания к проблеме сохранения лесов. Она продлится до 11 ноября. Активисты продолжат работы по посадке леса, очистке лестных массивов от захламленности. Кроме того, будет организована деятельность по заготовке семян. В образовательных учреждениях пройдут познавательные мероприятия, направленные на популяризацию знаний о лесе, — отметили в пресс-службе облправительства.