13 апреля 2021



Орловская область присоединится к акции «Синий платочек» (12+)

Всероссийская акция «Синий платочек» пройдет в 18:00 9 мая 2021 года на площадке перед колоннадой Городского парка культуры и отдыха.

В этот день молодёжь, ветераны, военнослужащие и их семьи станцуют вальс под песню в исполнении Клавдии Шульженко. Участники и волонтеры программы будут раздавать синие платочки гостям мероприятия.

Организатором акции выступает благотворительный фонд социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» при поддержке правительства Орловской области.

Напомним, Программа сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепления мира «Синий платочек» реализуется Благотворительным фондом «Русская земля» с 2016 года наряду с такими мероприятиями, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ежегодно акция проводится более чем в 30 городах России. С 2018 года программа «Синий платочек» приобрела статус международной: о ней знают в 14 странах мира.

 

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Опубликовано 13 Апр 2021 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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