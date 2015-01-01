Орловская область присоединится к программе «УчимЗнаем»

Проект «УчимЗнаем» будет реализован в течение этого года на базе НКМЦ (бывшая областная детская больница). Проект «УчимЗнаем» — это полноценная общеобразовательная школа для детей, болеющих тяжёлыми заболеваниями и в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений. Создатель и идейный вдохновитель проекта «УчимЗнаем» — Сергей Шариков организовал учебный процесс, который позволяет детям даже в лечебном учреждении чувствовать дух и ритм обычной школьной жизни. Для них это становится сигналом, что болезнь — это временная трудность, а не трагическое событие.

— Модель обучения, которую мы увидели на проекте «УчимЗнаем» — идеальна. Главный упор в ней сделан на социализацию пациента. Помимо образовательного процесса, в проекте есть дополнительное образование: дети рисуют, вышивают, работают с различными конструкторами — занимаются в кружках по интересам. Ребёнок целый день занят, меньше времени остаётся на мысли о болезни. Это самый ценный и важный момент проекта, — рассказала после знакомства с работой столичного проекта руководитель центра реабилитации, паллиативной помощи и социальной педиатрии НКМЦ Татьяна Воробьёва.

Как сообщили в пресс-службе НКМЦ, спутниками проекта среди регионов уже стали Калининград, Красноярск, Краснодар, Воронеж и Хабаровский край. Орловская область — может пополнить этот список в ближайшее время.

 

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Опубликовано 07 Мар 2017 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

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