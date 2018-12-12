Орловская область просела на три позиции в экологическом рейтинге

«Зеленый патруль» опубликовал очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года. Как отметили составители, в Орловской области «до прихода нового губернатора исполнительные и контролирующие органы игнорировали экологические проблемы в области обращения твердых коммунальных отходов, не реагировали должным образом на жалобы граждан по данным проблемам. Однако, в настоящее время все изменилось, и в дальнейшем, мы ожидаем решения накопившихся проблем, и, как следствие, роста позиций Орловской области в рейтинге».

Между тем, серьезные опасения вызывает начало работы нового механизма единого оператора по обращению с ТКО. Предстоит заключить к началу года огромное количество договоров с физическими лицами (рядовыми жителями), организовать на селе контейнерные площадки, и решить массу технических вопросов. Орловцы уже пережили пару лет назад мусорный коллапс, когда контейнерные площадки были переполнены неделями из-за недостатка средств в бюджете. Как отразится переход на новую схему обращения с ТКО в экологическом рейтинге — орловцы узнают уже совсем скоро.

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