Орловская область рискует потерять строительную саморегулируемую организацию (СРО)

С октября Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций (СРО), работающих в строительной сфере, — сообщают «Известия». Сейчас, по оценке Национального объединения строителей, уже есть основания прекратить деятельность 64 СРО, которые не смогли представить средства, собранные в компенсационный фонд. Семь регионов могут вообще остаться без саморегулируемых организаций. В числе этих семи значится и Орловская область. Это означает, что местные строительные компании будут вынуждены свернуть свою деятельность. Что характерно, на сайте орловской СРО исполнительным директором указан господин Шевляков. Тот самый, который покинул городскую администрацию после громкого скандала с кредитными махинациями на приобретение квартиры руководителя МУП «УЭНП».

Как пишет издание, семь СРО не предоставили сведения о размещении средств компенсационного фонда на специальных счетах. Это может привести к ликвидации СРО в этих регионах. А как следствие — орловские строительные компании, которые состояли в ликвидированных СРО, автоматически лишатся допуска к работам. Кроме Орловской в «черный список» попали: Волгоградская, Костромская, Новгородская, Пензенская, Ростовская и Смоленская области. Исполнительный директор Национального объединения строителей Виктор Прядеин уточнил, что регионам, которые останутся без СРО, НОСТРОЙ окажет помощь, чтобы оперативно создать новые саморегулируемые организации. Если проблему не решить, то строительство в регионах может остановиться.

Напомним, саморегулирование в строительстве действует с 2009 года, заменив существовавшее ранее лицензирование. За это время вышли на поверхность такие проблемы, как торговля допусками к строительству, утрата средств компенсационных фондов, формальные требования к членам. 3 июля 2016 года был принят закон № 372-ФЗ, который внес изменения в Градостроительный кодекс и другие нормативные акты и существенно ужесточил требования к СРО. В частности, он ввел региональный принцип — саморегулируемая организация может принимать членов только из своего региона. Также СРО обязаны размещать собранные средства компенсационного фонда в полном объеме на спецсчетах аккредитованных банков.