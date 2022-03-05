5 марта 2022



Орловская область сформировала 10 тонн гуманитарного груза для отправки в Ростовскую область

Об этом сообщил заместитель председателя правительства области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский. В основном это продукты питания для жителей ДНР и ЛНР.

Ивановский напомнил, что в регионе центры по сбору гуманитарной помощи открыли Орловское региональное отделение Российского Красного Креста, исполком Общероссийского Народного фронта, Центр патриотического воспитания «Патриот-57», политическая партия «Единая Россия», Орловская епархия.

Доставка гуманитарной помощи в ПВРы из пунктов сбора проводится ежедневно.

Орловцы жертвуют средства индивидуальной защиты и гигиены, одежду, детское питание, инвентарь, детские игрушки, бытовую технику.

 

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Опубликовано 05 Мар 2022 в 12:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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