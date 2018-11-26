26 ноября 2018



Орловская область — среди регионов с высоким уровнем инфицирования населения ВИЧ

Орловская область — среди регионов с высоким уровнем инфицирования населения ВИЧ. Об этом стало известно на недавнем заседании орловской городской антинаркотической комиссии.

По данным заведующей отделением профилактики Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлии Сидориной, по состоянию на 1 ноября 2018 года в Орловской области зарегистрированы 3 044 случая инфицирования, в том числе с заражением в текущем году — 266 случаев. На долю жителей города приходится 50,3% от общего числа выявленных в регионе. Самым неблагополучным остается Северный район — 436,5 случаев на 100 тысяч населения.

Среди частых способов распространения ВИЧ — половой способ (48,1%) и внутривенный путь (36,5%).

Юлия Сидорина обратила внимание на смещение заражения ВИЧ-инфекцией в более старшие возрастные категории. Среди выявленных в 2018 году случаев 68% приходятся на людей от 30 до 49 лет, на людей от 50 лет и старше — 10,9%. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет составляют 19,9% от общего числа. Кроме того, наблюдается вовлечение в эпидпроцесс женщин: в 2018 году среди новых случаев зарегистрированы 29,3% женщин и 70,7% мужчин.

Одна из причин высокого уровня заболеваемости — недостаточная информированность о путях передачи и методах профилактики заражения ВИЧ. За 10 месяцев 2018 года сотрудники Орловского центра СПИД провели в Орле 194 информационных мероприятий с охватом порядка 12 тысяч жителей.

Сидорина напомнила, что тестирование на ВИЧ-инфекцию может пройти каждый орловец. Для этого необходимо обратиться в Орловский центр СПИД. Процедура бесплатная. Кроме того, предусмотрен выезд медицинских сотрудников на предприятия для тестирования работников. 

 

В Орле задержали брянского таможенника с крупной партией наркотиков
Орловские профсоюзы проводят большой спортивный праздник
В Орле водитель чудом выжил в груде металла, во что превратилась его маршрутка после столкновения с ...
Опубликовано 26 Ноя 2018 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"