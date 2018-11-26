Орловская область — среди регионов с высоким уровнем инфицирования населения ВИЧ

Орловская область — среди регионов с высоким уровнем инфицирования населения ВИЧ. Об этом стало известно на недавнем заседании орловской городской антинаркотической комиссии.

По данным заведующей отделением профилактики Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлии Сидориной, по состоянию на 1 ноября 2018 года в Орловской области зарегистрированы 3 044 случая инфицирования, в том числе с заражением в текущем году — 266 случаев. На долю жителей города приходится 50,3% от общего числа выявленных в регионе. Самым неблагополучным остается Северный район — 436,5 случаев на 100 тысяч населения.

Среди частых способов распространения ВИЧ — половой способ (48,1%) и внутривенный путь (36,5%).

Юлия Сидорина обратила внимание на смещение заражения ВИЧ-инфекцией в более старшие возрастные категории. Среди выявленных в 2018 году случаев 68% приходятся на людей от 30 до 49 лет, на людей от 50 лет и старше — 10,9%. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет составляют 19,9% от общего числа. Кроме того, наблюдается вовлечение в эпидпроцесс женщин: в 2018 году среди новых случаев зарегистрированы 29,3% женщин и 70,7% мужчин.

Одна из причин высокого уровня заболеваемости — недостаточная информированность о путях передачи и методах профилактики заражения ВИЧ. За 10 месяцев 2018 года сотрудники Орловского центра СПИД провели в Орле 194 информационных мероприятий с охватом порядка 12 тысяч жителей.

Сидорина напомнила, что тестирование на ВИЧ-инфекцию может пройти каждый орловец. Для этого необходимо обратиться в Орловский центр СПИД. Процедура бесплатная. Кроме того, предусмотрен выезд медицинских сотрудников на предприятия для тестирования работников.