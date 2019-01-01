Орловская область упала в экологическом рейтинге

Весной 2018 года «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов.

— Так, Орел «рухнул» в экологическом рейтинге по итогам весны 2018 года с 37 позиции на 41-ю. Нерешенные проблемы с бытовым мусором — главная экологическая «головная боль» в регионе. Региональный оператор не выбран, свалки разрастаются, из мусоросортировочных заводов введены в эксплуатацию только две станции в Нарышкине и Мценске мощностью по 40 тысяч м.куб. мусора в год каждая. А в Орловской области нужно отсортировать не менее 400 тысяч кубометров. При этом на территории старой городской свалки города Орла разыгралась настоящая «мусорная» война за участки, в которую вовлечены уже не только арендаторы, но и администрация города, контролирующие органы. При этом до построенного на территории мусороперерабатывающего завода объёмом в 200 тыс. тонн, который уже сейчас может принять на себя основные объёмы для сортировки и переработки большей части мусора в регионе, власти нет дела. Необходимо напомнить, что захоронение мусора без извлечения из него полезных, пригодных для вторичной переработки компонентов, в нашей стране с 01.01.2019 года будет запрещено. Уже сейчас на примере Орловской области можно предсказать мусорный коллапс в нашей стране с наступлением следующего года. На свалках несортированный мусор принимать не будут, повезут в ближайшие овраги», — пояснил директор природоохранных программ «Зеленого патруля»Роман Пукалов.

При этом чиновники областной администрации неоднократно заявляли, что в регионе все идет по графику. На последнем брифинге член облправительства Денис Блохин, который курирует эту сферу, в очередной раз заверил журналистов, что все идет как положено и никаких срывов с выбором регоператора не будет.Более того, задержка наоборот пошла на пользу, так как помогла уберечь орловцев от заметного роста платы за вывоз ТКО, — заверил господин Блохин.

 

Завтра орловцев научат делать скворечники
В Орловской области самые высокие цены на продукты
В Орле открылась выставка «Орёл – город воинской славы»
Опубликовано 05 Июн 2018 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"