19 марта 2019



Орловская область выбилась в лидеры по смертности от онкозаболеваний

Фонд «Здоровье» опубликовал статистику по смертность от онкозаболеваний в 2018 году — она выросла в половине регионов России. При этом Орловская область оказалась безусловным лидером — у нас в регионе погибает 262,5 человека на каждые 100 тыс. населения. Следом идет Тульская область ( здесь показатель равен 258,5). На третьем месте Севастополь (252). В 43 регионах России смертность населения от злокачественных новообразований в 2018 году выросла, в 41 регионе снизилась, и лишь в Челябинской области осталась на уровне 2017 года. Что касается динамики, то смертность от злокачественных новообразований по России в целом в прошлом году снизилась на 0,6% и составила 193,1 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 194,2). Для сравнения, согласно майскому указу президента к 2024 году этот показатель должен снизиться до 185.

В этой связи, кстати, опять была упомянута Орловская область. Согласно расчетам экспертов Фонда, наибольший рост смертности от онкологических заболеваний за 2018 год был зафиксирован в таких регионах, как Чукотский автономный округ (21%), Еврейская автономная область (13,1%), Республика Тыва (10%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (8,6%), Владимирская область (8,1%), Забайкальский край (7,1%), Курганская область (7,0%), Новосибирская область (5,1%), Смоленская область (4,8%) и Орловская область (4,6%). То есть в отдельно взятом нашем регионе и речи не идет о выполнении майского указа президента — наоборот, смертность от онкологии показывает устойчивую тенденцию к росту.

 

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Опубликовано 19 Мар 2019 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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