Орловская область вывезла в Китай более 7 тысяч тонн гречневой лузги

В ноябре 2021 года из Орловской области в Китайскую Народную Республику (КНР) под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областей экспортировано 1,1 тыс. тонн лузги гречневой, на которую оформлено 115 фитосанитарных сертификатов.

По результатам лабораторных исследований карантинные вредные организмы в лузге не обнаружены. Отгруженная подкарантинная продукция соответствовала всем требованиям страны – импортера, как карантинным фитосанитарным, так и требованиям к качеству и безопасности. Всего с начала года с территории Орловской области экспортировано в КНР 7,2 тыс. тонн лузги гречневой. До настоящего времени нотификаций на данную подкарантинную продукцию не поступало.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, в лузге гречихи содержится до 35-40% окиси калия. Зола, полученная от сжигания этой лузги и подверженная специальной обработке — ценное щелочное калийное удобрение на кислых почвах.

Лузгу гречихи можно использовать: в качестве дренажного материала при выращивании рассады овощных и ягодных культур;

для мульчирования грядок озимого чеснока, моркови осенью после посадки, в отсутствие торфа, перегноя или совместно с ними;

в качестве корма птице и скоту;

для подстилки скоту с последующим получением ценного органического удобрения.

В Китае из лузги изготавливают традиционные небольшие подушки-валики, которые пользуются огромным спросом у покупателей, благодаря хорошему ортопедическому эффекту и экологической чистоте. В лузге нет вредных примесей, это 100% натуральный продукт, не вызывает аллергии. Во всех гостиницах, школьных и дошкольных, медицинских учреждениях Китая, а также в семьях правилом хорошего тона считается иметь такие небольшие подушки. Кроме этого, лузгу используют при производстве матрацев и одеял, различных декоративных убранств, предметов домашнего обихода, сувениров.