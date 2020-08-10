10 августа 2020



Орловская область закупила четыре квадрокоптера для поиска очагов возгорания в лесах

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» автономные учреждения лесного профиля закупили четыре квадрокоптера, которые с воздуха будут помогать работникам лесного хозяйства региона более оперативно обнаруживать очаги возгорания в лесах.

В ближайшее время беспилотники «заступят на дежурство» для контроля за пожароопасной обстановкой. Если эффективность дронов подтвердится на практике, в следующем году их арсенал пополнится.

 

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Опубликовано 10 Авг 2020 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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