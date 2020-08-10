Орловская область закупила четыре квадрокоптера для поиска очагов возгорания в лесах

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» автономные учреждения лесного профиля закупили четыре квадрокоптера, которые с воздуха будут помогать работникам лесного хозяйства региона более оперативно обнаруживать очаги возгорания в лесах.

В ближайшее время беспилотники «заступят на дежурство» для контроля за пожароопасной обстановкой. Если эффективность дронов подтвердится на практике, в следующем году их арсенал пополнится.