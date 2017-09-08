Орловская областная библиотека открыла цикл выставок «Подвижники России»

С 10 по 31 января 2018 года в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» универсальный читальный зал Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина предлагает цикл литературных выставок «Подвижники России».

Выставки будут посвящены знаменитым соотечественникам:

«Иван Федоров» – январь

«Петр I» – февраль

«Карамзин Н. М.» – март

«Ломоносов М. В.» – апрель

«Пирогов Н. И.» – май

«Третьяков П. М.» – июнь

«Менделеев Д. И.» – июль

«Павлов И. П.» – август

«Ковалевская С. В.» – сентябрь

«Циолковский К. Э.» – октябрь

«Столыпин П. А.» – ноябрь

«Вернадский В. И.» – декабрь.

— Цикл открылся выставкой «Иван Федоров».  Его часто называют «первым русским книгопечатником». В 1564г. в Москве он совместно с топографом Петром Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу «Апостол». В 1574 г. выпустил во Львове первую славянскую «Азбуку» и новое издание «Апостола». 1580–1581гг. в Остроге Иван Федоров издал первую полную славянскую библию («Острожская библия»), он также известен и как пушечных дел мастер. Цикл «Подвижники России» будет интересен и полезен для любой категории читателей, — пояснила ведущий библиотекарь универсального читального зала Е. Овчинникова.

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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