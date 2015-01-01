Орловская областная прокуратура настаивает на уголовном преследовании лиц, допустивших нарушение прав ребенка — инвалида

Прокуратурой Северного района г. Орла по поручению прокуратуры области проведена проверка по факту неработоспособности электроподъемников для людей с ограниченными возможностями, установленными в многоквартирном доме № 26 по ул. Раздольная г. Орла.

Установлено, что в соответствии с условиями муниципальных контрактов участия в долевом строительстве жилья, заключенных между МКП «УКХ г. Орла» и ООО «УниСтрой», в подъездах дома № 26 по ул. Раздольная г. Орла должны быть установлены  подъемные трансформируемые устройства для маломобильных групп населения.

В декабре 2014 года, несмотря на отсутствие в подъездах подъемных устройств, Управлением по государственному строительному надзору Орловской области было выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства, главой администрации г. Орла выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанного многоквартирного дома.

Фактически установка подъемных устройств в подъездах была осуществлена  спустя год с момента выдачи заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

На основании постановления администрации г. Орла семье, в которой проживает ребенок-инвалид, по договору социального найма в доме № 26 по ул. Раздольная г. Орла, не оборудованном подъемными устройствами, была предоставлена квартира.

Принимая решение о переселении семьи, должностные лица  администрации г. Орла и Управления государственного строительного надзора Орловской области не создали условия для беспрепятственного доступа ребенка-инвалида к квартире, что существенно нарушает его права.

Материалы проверки прокурор района направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Прокуратура Орловской области

 

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Опубликовано 30 Мар 2017 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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