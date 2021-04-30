30 апреля 2021



Орловская организация скрыла миллионы, чтобы не платить налоги

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области на основании материалов, представленных УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, с марта по июль 2019 года руководство ООО «Восход», имея задолженность по налогам более 4 миллионов 109 тысяч рублей, умышленно сокрыло 7 миллионов 200 тысяч рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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