Орловская полиция ищет служебных собак по 70 тысяч за щеночка

Орловская полиция собирается приобрести служебных овчарок в среднем по 70 000 рублей за щеночка. Соответствующий аукцион № 0154100006020000192

размещен на портале госзакупок. Вообще-то это не первый случай, когда полиция приобретает служебных собак. Для этого существуют даже специальные питомники. Интересна в этой закупке одна страница, где обосновывается начальная цена контракта. В таблице обоснования указаны… объявления на сайте «Авито». Прием, в первой ссылке указано частное лицо, готовое отдать щенка бельгийской овчарки за 40 тысяч рублей (в обосновании цены на госзакупках почему-то указана сумма в 50 тысяч, но частник мог и сбросить цену, пока висит объявление). А второе объявление “Немец для души и выставок” уже ведет на страницу питомника. Правда, там щенки подороже — уже по 80 тысяч. Третья ссылка, также на сайте «Авито», увы не открылась.

Интересен также раздел “Техническое задание”. Там указано, что собака должна быть сангвиником или холериком. Будут использоваться не только для розыска человека по следам или поиска трупов, но и должна уметь отражать нападение на сотрудника полиции. При том, что возраст щенка в документах указан от трех месяцев до года (и здесь опять нестыковка), собака уже должна быть социально адаптирована, при появлении незнакомых людей в незнакомом месте демонстрировать дружелюбное поведение, активное желание общаться и проявлять игровую потребность.

В чем именно нестыковка? В методических рекомендациях по выбору служебной собаки, которые тут же прикреплены к электронному аукциону, на первой же странице сказано, что «рекомендуемый возраст приобретения собак составляет от 1 года до 3 лет». И это выглядит более логичным, ведь дальше в описании того, что должна уметь делать собака, указано, что при атаке незнакомого человека она не должна отступать, а напротив — либо проявлять безразличное, либо агрессивно-оборонительное поведение. Не странно ли требовать такого от трехмесячного «стража порядка»?

Не будем перечислять кучу других важных деталей — все желающие могут сами посмотреть это на сайте Госзакупок. Аукцион проводится с хорошим запасом по времени: щенки должны приехать в Орел лишь в сентябре — октябре 2021 года, хотя условиями допускается и досрочная поставка. Победитель аукциона станет известен в середине декабря.