Орловская полиция из-за ЧМ по футболу перестала публиковать негативные новости

На сайте УМВД Орловской области на время проведения Чемпионата мира по футболу перестали появляться сообщения о происшествиях и преступлениях. Как пишет издание «Медиазона», силовым ведомствам дали указание не публиковать «негативные» новости, а сосредоточится на рассказах о профилактике преступлений. Кстати, пропали из группы орловской госавтоинспекции и сводки о ДТП. Последнее сообщение датировано 6 июня. До этого в ленте сообщения о произошедших за сутках авариях появлялись ежедневно. А о наиболее крупных происшествиях еще и давались подробности.

Как пишет «Медиазона», на разных региональных сайтах полиции примерно с 6 июня по 9 июня перестали публиковать новости, которые так или иначе связаны с задержанием предполагаемых преступников, раскрытием преступлений, розыском. Ведомства даже перестали публиковать ежедневные сводки о состоянии преступности в регионах. Подобная тактика массового замалчивания проблем последний раз отмечалась еще во времена Советского Союза. История движется по спирали.

 

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Опубликовано 15 Июн 2018 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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