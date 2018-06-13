Орловская полиция из-за ЧМ по футболу перестала публиковать негативные новости

На сайте УМВД Орловской области на время проведения Чемпионата мира по футболу перестали появляться сообщения о происшествиях и преступлениях. Как пишет издание «Медиазона», силовым ведомствам дали указание не публиковать «негативные» новости, а сосредоточится на рассказах о профилактике преступлений. Кстати, пропали из группы орловской госавтоинспекции и сводки о ДТП. Последнее сообщение датировано 6 июня. До этого в ленте сообщения о произошедших за сутках авариях появлялись ежедневно. А о наиболее крупных происшествиях еще и давались подробности.

Как пишет «Медиазона», на разных региональных сайтах полиции примерно с 6 июня по 9 июня перестали публиковать новости, которые так или иначе связаны с задержанием предполагаемых преступников, раскрытием преступлений, розыском. Ведомства даже перестали публиковать ежедневные сводки о состоянии преступности в регионах. Подобная тактика массового замалчивания проблем последний раз отмечалась еще во времена Советского Союза. История движется по спирали.