Орловская полиция начала прессинговать организаторов митинга против Потомского

25 мая сотрудники полиции провели обыск в магазине «Умелец», который принадлежит бывшей супруге депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова — сообщают «Орловские новости». По данным издания, оперативную группу возглавляет следователь Мария Позняк, которая ранее уже вела уголовные дела в отношении Виталия Рыбакова. В этот же день стало известно, что эти обыски связаны с расследованием уголовного дела в отношении организатора митинга за отставку Вадима Потомского, — руководителя общественного движения «Родной Орел» Аллы Борисовой.

По данным «Орловских новостей», дело возбуждено полицией по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») еще 19 мая. Борисовой вменяют создание преступной группы из индивидуальных предпринимателей и чиновников горадминистрации. Следствие считает, что «преступная группа» путем мошеннических схем похитила из бюджета «Базы строительных товаров» (БСТ) в 2014 году 43,8 млн рублей.

Напомним, вчера буквально за пару часов до начала обысков Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор Виталию Рыбакову. А сегодня 26 мая в 18:30 на территории мемориального комплекса в районе завода Химмаш (Машиностроительная, 6 проезд трамваем № 3) должен состояться митинг против политики губернатора Вадима Потомского. Что характерно, городские власти категорически отказывались согласовать организаторам проведение митинга в центре города. В итоге место антигубернаторской акции было перенесено в так называемый «гайд-парк», специально вынесенный чиновниками в отдаленное и безлюдное место, где митингующих никто из прохожих не увидит.