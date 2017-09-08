Орловская полиция разыскивает очевидцев ДТП с гужевой повозкой

16.09.2017 примерно в 21 час 10 минут водитель, управляя автомобилем «MITSUBISHI L 200 2.5» (государственный регистрационный знак У 415 СТ 57RUS), следовал по автодороге «Калуга — Орел» в направлении Орла и в районе 205 километра допустил столкновение с гужевой повозкой, которая следовала впереди в попутном направлении.

В результате ДТП водитель гужевой повозки скончался на месте происшествия, а его пассажир был госпитализирован в БУЗ ОО «БСМП им. Н.А. Семашко».

УМВД по Орловской области обращается к возможным очевидцам происшествия: если вам известны обстоятельства ДТП, просьба позвонить по телефонам 8 (4862) 40-03-59 или 02.

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