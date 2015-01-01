Орловская полиция рекомендует водителям «электронные» госуслуги

Подача заявления через Единый портал государственных услуг помимо экономии времени дает возможность оплачивать государственную пошлину со скидкой 30%, напоминает УМВД по Орловской области.

Зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru., заявитель имеет возможность:

• поставить на учет автотранспортные средства;

• получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения;

• подать заявку на сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами и получение водительского удостоверения.

Гражданин может в удобное для него время заполнить электронные формы заявлений, выбрать и уточнить время и место приема для оказания выбранной услуги. Чтобы ускорить время рассмотрения заявки должностным лицом, к заявлению можно прикрепить сканированные копии документов. Также в личном кабинете на Портале государственных услуг гражданам предоставляется возможность отслеживать стадии обработки заявки.

Таким образом, гражданин получает необходимую ему государственную услугу быстро и в срок, не теряя времени в очереди.

При личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, а при подаче заявления и оплате госпошлины через Единый портал размер госпошлины составит 1995 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.

Граждане, не зарегистрированные на портале Госуслуг, могут обратиться за помощью в регистрационно-экзаменационные подразделения Орловской области, расположенные по адресу:

г. Орел, ул. Карачевское шоссе, д. 79 и ул. Автовокзальная, д. 77В;

г. Ливны, ул. Мира, д. 241 «К»:

г. Мценск, ул. Болховская, д. 41.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

Кроме того, граждане, зарегистрированные на сайте Госуслуг, но без подтверждения учетной записи, также могут обратиться по вышеуказанным адресам для окончательной регистрации.

 

 

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Опубликовано 10 мая 2018 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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