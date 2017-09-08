Орловская природоохранная прокуратура выявила многочисленные свалки в Дмитровском районе

Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой по информации, размещенной в СМИ, проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами в сельских поселениях Дмитровского района.

Выявлены многочисленные несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на территориях д. Алешинка, с. Домаха, с. Лубянки, п. Красное Знамя, а также на территории около верхнего пруда в д. Малое Боброво. Установлены факты беспорядочного неконтролируемого размещения отходов на незащищенной почве, которые приводят к образованию стихийных свалок, захламлению и созданию антисанитарных условий.

В целях защиты прав граждан на благоприятную экологическую среду  Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд.

Решением Дмитровского районного суда требования  прокурора удовлетворены. Бездействие Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, администрации Дмитровского района признано незаконным.

По решению суда они обязаны организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и мусора с территорий Алешинского, Домаховского, Лубянского, Малобобровского, Столбищенского сельских поселений Дмитровского района, для чего, исходя из численности населения и накопления отходов, обеспечить наличие мусорных контейнеров, определить места размещения контейнерных площадок, организовать их устройство в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, организовать установку мусоросборных контейнеров, регулярный вывоз твердых бытовых отходов и мусора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 28 Сен 2017 в 17:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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