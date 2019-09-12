12 сентября 2019



Орловская прокуратура проводит проверку в Болховском доме-интернате

Прокуратура Орловской области проводит проверку в Болховском доме-интернате с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов региона.

Проверка проводится по информации, прозвучавшей в эфире «Первого канала» в программе  «Мужское/женское», о нарушениях в БСУ СО Орловской области «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Прокуроры намерены дать оценку соблюдению прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей, проживающих в учреждении, исполнению законодательства о социальном обслуживании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Ранее в связи с появившимся в сети «Интернет» видео о нарушении прав мужчины-инвалида в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов прокуратурой области была незамедлительно организована проверка с выездом работников прокуратуры в социальное учреждение, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 12 Сен 2019 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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