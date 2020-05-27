Орловская Пушкинка переезжает в новое здание на ул. Комсомольской

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина переезжает в новое здание на у. Комсомольской.

По информации администрации города Орла, в 2020 году Пушкинка вошла в число участников национального проекта «Культура». Федеральный грант в размере 10 млн рублей позволяет оборудовать модельную библиотеку, соответствующую современным стандартам.

Напомним, с 1963 года Пушкинка работала в старом здании на ул. Гостиной. Переезд в здание на ул. Комсомольской, 65 запланирован на 1 октября 2020 года; завершить ремонт нового помещения планируется до 25 июня. Предстоит заменить окна и двери, оборудовать систему вентиляции, а также системы пожарной и охранной сигнализации, провести косметические работы. Для маломобильных групп населения будут обустроены пандусы, навигация — для слабовидящих.

На выделенные в рамках нацпроекта «Культура» средства будет закуплено около 2,5 тыс. книг и периодических изданий, оформлен доступ в ряд электронных библиотечных систем. Ещё одной новинкой станет станция автоматической книговыдачи.

Согласно дизайн-проекту, на основном этаже библиотеки обустроят зону индивидуального чтения, «островок» для малышей и «Молодёжный библиодром». На цокольном этаже появятся зона «делового чтения» и литературный салон.