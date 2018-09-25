Орловская семья тратит на ЖКУ в среднем по 3,5 тысячи ежемесячно

Орловская область заняла 45 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Тройка лидеров — Дагестан, Севастополь и Ингушетия. Наш регион расположился на 45 строчке — в среднем орловская семья отдает за услуги ЖКХ 3,5 тысячи ежемесячно или 9,9% всех своих доходов. Самая дорогая жизнь, вполне предсказуемо, оказалась в регионах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке. Такие данные приводит РИА Рейтинг.

Ситуация с тарифами на услуги ЖКХ традиционно является в нашей стране достаточно не однозначной и широко обсуждаемой. Происходящее периодически повышение тарифов в этой сфере обусловлено инфляционными процессами, необходимостью дополнительных затрат на развитие и реконструкцию объектов системы ЖКХ. При этом достаточно часто возникают вопросы о качестве предоставляемых услуг и непрозрачности системы ценообразования. В отечественных условиях в повышении тарифов значимым остается социальный аспект – для многих жителей России даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне их благосостояния.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов РФ по доле расходов населения на ЖКУ. Полученные данные говорят о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе. Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 5.6% до 15.6%.