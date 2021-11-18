18 ноября 2021



Орловская школьница стала призером международных соревнований по ментальной арифметике

Сертификат призера международных соревнований по ментальной арифметике, проходивших в Тайване в онлайн-формате, получила 10-летняя Анна Сазонова, которая увлекается интеллектуальным спортом вместе со своим отцом — сотрудником вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области, лейтенантом полиции Владимиром Сазоновым, сообщает официальный портал орловской области.

Ранее орловская школьница вошла в списки победителей всероссийского турнира в своей возрастной категории.

Соревнования по ментальной арифметике делятся на три этапа. Во время первого, визуального этапа, ребята решают математические примеры письменно. Второй этап — проверка навыков счета на слух. Третий и самый необычный этап соревнований — это флэш, когда скорость визуального потока цифр достигает максимального предела и на ответ отводятся доли секунды.

Ментальная арифметика — это азиатская технология вычислений при помощи разновидности счетов — абакус. Программу занятий ментальной арифметикой составляют механические упражнения пальцами на счетах, счет в уме и упражнения на концентрацию, внимание и логику, в ходе которых у учеников гармонично развиваются оба полушария головного мозга, увеличивается скорость мышления и творческий потенциал.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2021 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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