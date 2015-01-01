Орловская «Спецавтобаза» открестилась от тех, кто вываливает снег в неположенных местах

Директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» Владимир Достовалов заверил, что снег с городских дорог, убранный предприятием, вывозится только на специальные площадки для складирования снежных масс. Их в областном центре четыре: на Залегощенском шоссе, за домом №23 по улице Родзевича-Белевича, в районе 9-й автобазы по улице Бурова, в районе мясокомбината в сторону поселка Нижняя Лужна.

Напомним, ранее появились сообщения, что в овраге в районе улицы Зои Космодемьянской сваливают снег с реагентами, явно собранный на городских улицах. Между тем в УХК напомнили, что снег (например, с автостянок) могут убирать не только муниципальные организации, но и частные структуры.

— Специалисты районных территориальных управлений регулярно осуществляют мониторинг за состоянием городских территорий. Но установить, кто именно складирует снег вне отведенных для этого местах достаточно сложно. Ведь кроме «Спецавтобазы» в областном центре есть и другие хозяйствующие субъекты, которые также занимаются вывозом снега. Поэтому большую помощь в этом вопросе могут оказать жители. Если вы стали свидетелями сброса снега на городских территориях, то можете обратиться в управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла, подкрепив свое обращение фотоматериалами. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия, — пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Для граждан в этом случае штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до пятнадцати тысяч, для юридических — от ста до двухсот тысяч — напомнили в пресс-службе городской администрации.