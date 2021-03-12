12 марта 2021



«Орловская среда» вошла в пятерку самых цитируемых СМИ Орловской области в 2020 году

 

Компания «Медиалогия» представила рейтинг медиаресурсов Орловской области за 2020 год. В топ-10 самых цитируемых СМИ вошли шесть интернет-изданий, три телеканала и одна газета – «Орловская среда».

Единственное печатное издание, включенное в список самых цитируемых СМИ, — газета «Орловская среда» — занимает в нем пятое место. По сравнению с прошлым годом «ОС» выросла в рейтинге на 4 пункта. В тройку лидеров вошли интернет-ресурсы Newsorel.ru, Uezdny-gorod.ru и Oreltimes.ru, на четвертом месте – ИА «Орелград».

Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки. ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов более 61 тыс. открытых источников. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.

 

 

 

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Опубликовано 12 Мар 2021 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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