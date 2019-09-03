3 сентября 2019



«Орловская среда» впервые попала в рейтинг цитируемости СМИ

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости медиаресурсов Орловской области за II квартал 2019 года. «Орловская среда» впервые попала в этот рейтинг и расположилась на пятой строчке с индексом 4,3. Как пишут составители рейтинга, он построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Насколько корректные получились данные — судить довольно сложно. Например, в рейтинг не попали такие орловские СМИ, как РИА57, портал «ИнфоОрел», телерадиокомпании «Истоки» и «Первый областной канал», орловские редакции федеральных газет «АиФ» и «КП». Поэтому данный рейтинг, мягко говоря, не охватывает весь спектр местных СМИ. А насколько можно доверять сервису, где нет каждого второго регионального издания — пусть каждый решит для себя сам.

 

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Опубликовано 03 Сен 2019 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 2

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