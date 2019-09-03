«Орловская среда» впервые попала в рейтинг цитируемости СМИ

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости медиаресурсов Орловской области за II квартал 2019 года. «Орловская среда» впервые попала в этот рейтинг и расположилась на пятой строчке с индексом 4,3. Как пишут составители рейтинга, он построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Насколько корректные получились данные — судить довольно сложно. Например, в рейтинг не попали такие орловские СМИ, как РИА57, портал «ИнфоОрел», телерадиокомпании «Истоки» и «Первый областной канал», орловские редакции федеральных газет «АиФ» и «КП». Поэтому данный рейтинг, мягко говоря, не охватывает весь спектр местных СМИ. А насколько можно доверять сервису, где нет каждого второго регионального издания — пусть каждый решит для себя сам.