Орловская транспортная прокуратура и полиция — об ответственности за спекуляцию с билетами на чемпионат мира по футболу

Федеральным законом №13-ФЗ от 05.02.22018 в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введены две новые статьи: 14.15.2 и 14.15.3, устанавливающие административную ответственность за незаконную реализацию (продажу, перепродажу, распределение, распространение, обмен и иное использование, связанное или не связанное с извлечением прибыли) входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных билетов.

— Незаконная реализация билетов на турнир или документов, дающих право на их получение, будет наказываться административным штрафом для граждан должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц — штрафом или административным приостановлением деятельности.

При этом суд будет принимать решение о назначении наказания в сокращенный десятидневный срок, — поясняет Орловский транспортный прокурор старший советник юстиции Константин Волков.