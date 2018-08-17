17 августа 2018



Орловская жалоба дошла до столицы

Жалоба на отбор регионального оператора передана для рассмотрения в ФАС России. 16 августа в Орловском УФАС состоялось заседание комиссии по рассмотрению жалобы на отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, что ранее в УФАС обратилось ЗАО «Чистый город» с жалобой на действия организатора торгов – облдепартамента строительства топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Поскольку вопрос проведения торгов по выбору региональных операторов ТБО является очень актуальным, из ФАС России поступило указание о необходимости передать материалы дела для рассмотрения жалобы в центральный аппарат ФАС, с целью единообразного применения правоприменительной практики. После вынесения решения «Орловская среда» обязательно познакомит читателей с сутью жалобы и с тем, как областные чиновники защищались в УФАС.

 

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Опубликовано 17 Авг 2018 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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