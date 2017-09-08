Орловская жилинспекция проверяет готовность жилищного фонда к отопительному сезону

Сотрудники регионального управления государственной жилищной инспекции контролируют работы по подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону в соответствии с разработанными управляющими и обслуживающими организациями календарными планами.

Основные выявленные нарушения: невыполнение ревизии элеваторных узлов, запорной арматуры на стояках трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, утечки на трубопроводах холодного водоснабжения, отсутствие контрольно-измерительных приборов на элеваторных узлах.

Кроме того, выявляются нарушения, напрямую связанные с энергосбережением многоквартирных домов.  В частности, обнаруживается частичное или полное отсутствие теплоизоляции на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения, неисправности оконных и дверных заполнений подъездов, отсутствие решеток на продухах и остекления на лестничных площадках многоквартирных домов.

По результатам проверок руководителям управляющих организаций выдаются предписания для устранения нарушений, сообщает официальный портал Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Окт 2017 в 13:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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