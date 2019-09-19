Орловские активисты ОНФ просят власти оборудовать сельскую дорогу в Дмитровском районе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта

обратились в правительство Орловской области с предложением разработать

дорожную карту для обустройства подъезда к селу Малое Кричино от трассы

Дмитровск – Комаричи. К населенному пункту ведет

грунтовая дорога, которую в непогоду размывает. Жители просят

оборудовать дорогу с щебеночным покрытием, чтобы иметь возможность

проехать по ней в любое время года.

«В августе в исполком ОНФ обратились жители села и рассказали, что на

протяжении многих лет им не удается решить вопрос с обустройством

подъезда к их домам. Все обращения в администрацию Дмитровского района

остаются безрезультатными», – подчеркнул заместитель председателя

ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области Леонид Кретов.

После поступившей жалобы общественники выехали в село Малое Кричино, где

встретились с местными жителями. Как рассказали граждане, из-за

отсутствия всепогодного подъезда к ним в село не могут приехать машины

экстренных служб. Так, год назад в зимний период едва удалось спасти

жизнь пожилой женщине: ей стало плохо, но скорая помощь так и не смогла

добраться до дома. В итоге помощь пришлось оказывать самостоятельно.

По словам жителей, существует несколько вариантов, по которым возможно

проложить подъездную дорогу. Удаленность села от трассы составляет около

800 м. В селе проживают более 50 человек. Большая часть жителей –

пожилые люди. Там проживают и дети, которые ходят по бездорожью в школу, расположенную в соседнем селе Домаха.

«Обустройство подъезда крайне необходимо, так как это жизненно важная

мера. Удаленность села от центральной трассы не так велика. Если проезд

оборудуют, то жизнь в селе будет продолжаться. В противном случае через

несколько лет село может оказаться опустевшим. Поэтому мы предлагаем

региональной власти решить данный вопрос», – заметила член регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Гончарова.

Региональное отделение ОНФ