19 сентября 2019



Орловские активисты ОНФ просят власти оборудовать сельскую дорогу в Дмитровском районе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта
обратились в правительство Орловской области с предложением разработать
дорожную карту для обустройства подъезда к селу Малое Кричино от трассы
Дмитровск – Комаричи. К населенному пункту ведет
грунтовая дорога, которую в непогоду размывает. Жители просят
оборудовать дорогу с щебеночным покрытием, чтобы иметь возможность
проехать по ней в любое время года.

«В августе в исполком ОНФ обратились жители села и рассказали, что на
протяжении многих лет им не удается решить вопрос с обустройством
подъезда к их домам. Все обращения в администрацию Дмитровского района
остаются безрезультатными», – подчеркнул заместитель председателя
ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области Леонид Кретов.

После поступившей жалобы общественники выехали в село Малое Кричино, где
встретились с местными жителями. Как рассказали граждане, из-за
отсутствия всепогодного подъезда к ним в село не могут приехать машины
экстренных служб. Так, год назад в зимний период едва удалось спасти
жизнь пожилой женщине: ей стало плохо, но скорая помощь так и не смогла
добраться до дома. В итоге помощь пришлось оказывать самостоятельно.

По словам жителей, существует несколько вариантов, по которым возможно
проложить подъездную дорогу. Удаленность села от трассы составляет около
800 м. В селе проживают более 50 человек. Большая часть жителей –
пожилые люди. Там проживают и дети, которые ходят по бездорожью в школу, расположенную в соседнем селе Домаха.

«Обустройство подъезда крайне необходимо, так как это жизненно важная
мера. Удаленность села от центральной трассы не так велика. Если проезд
оборудуют, то жизнь в селе будет продолжаться. В противном случае через
несколько лет село может оказаться опустевшим. Поэтому мы предлагаем
региональной власти решить данный вопрос», – заметила член регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Гончарова.

Региональное отделение ОНФ

 

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Опубликовано 19 Сен 2019 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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