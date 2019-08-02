2 августа 2019



Орловские антимнопольщики наказали организацию за мелкий шрифт в рекламе банка

УФАС обнаружило нарушение в рекламе кредитов для рефинансирования одного из банков. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в 10 секундном рекламном ролике 70% времени было отведено на демонстрацию наиболее выгодных процентных ставок, предлагаемых банком, выполненных крупным читаемым шрифтом. Условия предоставления кредита, влияющие на его полную стоимость и на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, формально присутствовали в видео. Однако доступны потребителю для ознакомления не были в связи с мелким шрифтом, в котором данная информация была исполнена, и демонстрировалась в рекламе всего 3 секунды!

«Отсутствие в законодательстве о рекламе четкого указания на размер шрифта рекламных надписей и длительности их трансляции для зрителя, не свидетельствует о том, что размер шрифта может быть любым, а ограниченная продолжительность рекламного ролика включать любое количество мелкого текста. Использованный в рекламном тексте шрифт своим размером должен был обеспечить нормальное восприятие потребителем всего содержания рекламной надписи, без дополнительно предпринимаемых усилий по разглядыванию какой-либо ее части» — пояснили в УФАС.

Реклама финансовых услуг, в том числе услуг по предоставлению кредитов (с учетом значения для потребителя по финансовым последствиям) предполагает соблюдение установленных требований к рекламе таких услуг, которая не предполагает импульсивное восприятие такой рекламы. Ответственность за данное нарушение несет рекламодатель, однако в рассмотренном случае вина банка отсутствовала, так как рекламная компания смонтировала ролик и самостоятельно передала его в эфир, в том виде, в котором ролик был доведен до потребителя, без согласования с рекламодателем. Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ, постановление вступило в законную силу.

 

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Опубликовано 02 Авг 2019 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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