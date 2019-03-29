29 марта 2019



Орловские антимонопольщики доказали сговор при ремонте Комсомольской площади

Комиссия ФАС признала МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» нарушившими антимонопольное законодательство. Напомним, что ранее управление провело внеплановую проверку в отношении МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. В ходе проведения проверки, управлением было установлено, что 17 сентября между МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» был заключен договор «безвозмездного» выполнения работ на площади Комсомольская. Перечень работ включал в себя демонтаж гранитных плит и разборку покрытия тротуара. Указанные работы проводились до определения победителя по аукциону на ремонт площади. Победитель аукциона был определен только 12 октября и им стало ООО «АртСтрой», т.е. компания, с которой ранее был заключен договор «безвозмездного» выполнения работ.

Инспекцией управления было установлено, что работы выполненные обществом по договору также входили в перечень работ по контракту. В соответствии с действующим законодательством получатели средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов могут вступать в договорные отношения только посредством заключения государственного или муниципального контракта. Инспекция Орловского УФАС России пришла к выводу, что в действиях МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем в отношении субъектов было возбуждено дело.

В ходе рассмотрения дела, управлением была проведена большая работа по сбору доказательной базы на предмет согласованных действий МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой». Сотрудниками Орловского УФАС России был проведен анализ состояния конкуренции в регионе на рынке строительных и ремонтных работ. В результате анализа поступивших материалов было установлено, что ряд субъектов имели намерение принять участие в аукционе, но не сделали этого, поскольку ООО «АртСтрой» уже приступило к работе по ремонту сквера Комсомольцев до проведения аукциона. Таким образом, комиссия управления пришла к выводу, что соглашение заключенное между МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» негативно повлияло на конкуренцию на рынке ремонта и строительства в Орле, поскольку ввиду наличия данного соглашения, ряд хозяйствующих субъектов не стали принимать участие в аукционе.

После сбора объемной доказательной базы, а также совокупного анализа имеющихся документов, комиссия Орловского УФАС России пришла к выводу о наличии между МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» согласованных действий, связанных с проведением ремонтных работ на площади Комсомольская, что повлекло за собой ограничение конкуренции для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке строительства и ремонта.

Таким образом, МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «АртСтрой» были признаны виновными в нарушении статьи 16 закона «О защите конкуренции». Поскольку ремонта сквера в настоящее время окончен, предписание нарушителям выдано не было. Однако в настоящее время материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС России для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Как напомнили в УФАС, статьей 16 Закона «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

 

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Опубликовано 29 Мар 2019 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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