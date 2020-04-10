10 апреля 2020



Орловские антимонопольщики заметили рост цен на имбирь и лимоны

Руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов в интервью нашим коллегам с ТРК «Истоки» рассказал о ситуации с космическимим ценами на лимоны и имбирь. По его словам, имбирь и лимоны не входят в перечень продуктов питания социального назначения и они не подпадают в ежедневный мониторинг. При этом в настоящее время УФАС проводит проверки для выявления причин роста цен на лимоны и имбирь. Также Андрей Кирьянов отметил, что в 90 % поставщиками данной продукции, является Китай, Иран, Египет, ЮАР и ближайший поставщик Узбекистан.

В случае если повышение цены будет является следствием злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке или антиконкурентным соглашением между участниками рынка УФАС будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.

 

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Опубликовано 10 Апр 2020 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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