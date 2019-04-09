Орловские архитекторы «поплакали в жилетку» журналистам

Сегодня состоялась необычная встреча, суть которой очень точно передал один из участников — просто «поплакать в жилетку» журналистам. Городские архитекторы рассказали о целом комплексе проблем, которые накопились в Орле. При этом озвучены самые «болевые точки» еще полтора года назад на встрече с тогда еще врио губернатора Андреем Клычковым. Но конкретных шагов так и не последовало ни по одному пункту. А отсутствие решений усугубляет ситуацию ежедневно.

Самое главное — не действует механизм принятия важнейших решений, от которых зависит жизнь тысяч горожан. Речь идет об изменении облика нашего города. Вместо того, чтобы сформулировать задание, разработать по этому заданию проект и только затем приступать к его реализации — орловцы сталкиваются с шокирующими фактами. Самый вопиющий случай — грядущее преобразование сквера Еромолова. На обсуждение представлен анонимный проект — нет ни подписи, какая организация его разрабатывала, ни имени человека, кому в голову пришла мысль уничтожить один из немногих зеленых уголков в центре города. Не просчитано, как скажется перекрытие движения на улице Карачевской в целом на ситуацию с движением по одной из главных транспортных магистралей города.

При этом, как отметили участники неформальной встречи, по факту в областном центре главной целью стало не формирование комфортной среды, а банальный ремонт. Никто не задумывается о функциональном предназначении того или иного отремонтированного парка или сквера. Откровенно дико звучат предложения по бульвару Победы, где уже прошло две очереди ремонта — подумать о его функционале. Там уже все закатано в плитку! Переделка (как и в случае со сквером Еромолова) потребует уничтожить только что созданное. И все это опять за бюджетный счет.

Речь зашла о возврате в город полномочий в сфере архитектуры и градостроительста, о воссоздании городского градостроительного совета. О создании площадки, где можно было бы услышать мнение горожан. Подробнее с необычной дискуссией мы познакомим читателей в одном из ближайших номеров «Орловской среды».