Орловские архитекторы предложат проект переделки «Дворянского гнезда»

Стал известен подрядчик, который займётся разработкой научно-проектной документации для ремонта ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории. Им стало ЗАО «Горпроект» (г. Орёл) – авторы концепции. На основании своих же утверждённых экспертами и общественниками предложений ЗАО «Горпроект» предстоит подготовить документацию на облагораживание 2,6 га Дворянского гнезда и около 2 га прилегающей территории. Срок исполнения контракта – 1 октября 2022 года, стоимость – 5,6 млн рублей.

Главные цели и задачи разработки документации — сохранение и воссоздание уникального ландшафтного сквера для отдыха горожан и гостей Орла, создание привлекательных условия для всех групп населения.

Архитектурно-планировочная концепция подразумевает следующие мероприятия:

ремонт и устройство системы пешеходно-тропиночной сети, проездов для обеспечения движения обслуживающей техники;

зонирование ландшафтного сквера, покрытие дорожек тротуарной плиткой;

перенос, переустройство и устройство коммуникаций;

ремонт и замена системы функционального наружного освещения и архитектурной подсветки;

видеонаблюдение с выводом видеоконтроля;

стационарные колонны (стойки) с кнопкой экстренного вызова полиции и обратной связи с дежурными частями территориальных органов МВД;

ремонт лестничных сходов с устройством перильного ограждения;

ремонт и реставрация смотровой площадки с балюстрадой, ротонды и смотровой площадки;

устройство пешеходного перехода между Дворянским гнездом и парком Победы;

ремонт аллей-спусков на нижнюю площадку;

устройство променада и велосипедной дорожки вдоль реки Орлик, включая велопарковку;

устройство пешеходной аллеи «Тропа Лаврецкого» с устройством лестницы на нижнюю площадку;

обустройство пляжной зоны и зоны отдыха;

создание доступной среды;

озеленение, посадку деревьев и кустарников, цветочное оформление, устройство и ремонт газонов.

После получения научно-проектной документации планируется объявить поиск подрядчика, который воплотит задуманное в жизнь. Но это случится уже в следующем году.