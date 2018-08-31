31 августа 2018



Орловские барды позвали на традиционный фестиваль (16+)

Три дня: 7, 8 и 9 сентября на озере Старом в Орловском Полесье будет проходить традиционный фестиваль бардовской песни. Ожидается приезд гостей из Брянска, Смоленска, Москвы, Унеча, Дятьково, Тулы и, это еще не весь список, — сообщает группа Фейсбук Орловской справочной службы. Пока известна только примерная программа: 7 сентября, пятница- заезд, установка палаток и обустройство стоянок. В 21.00 — вечерний концерт в беседке. 8 сентября, суббота — произвольные концерты на произвольных площадках. Примерно в 18.00 — большой концерт в беседке, плавно переходящий в концерт у костра. 9 сентября, воскресенье — уборка территории, разбор палаток и отбывание. (Возможны изменения в программе!)

Для тех кто поедет первый раз, нужно иметь в виду, что погодные условия, как правило, жесткие. Необходимо иметь теплые вещи, крепкие палатки. Для приготовления пищи желательно иметь портативные газовые плиты. Воду можно набирать из источника на другом берегу озера Старое, но лучше привезти с собой. Не забыть взять большие мешки для мусора: пусть после гостей в Полесье станет немного чище. Необходимы также фонарики — чтобы бродить от костра к костру ночью, дождевики, зонты, тенты. Не забывайте про складные стулья, чтобы приходить на концерты со своим местом.

 

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Опубликовано 31 Авг 2018 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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