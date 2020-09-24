Орловские библиотекари создали читателям «чемоданное настроение» (12+)

С 24 сентября по 5 октября в отделе абонемента образовательных услуг областной библиотеки им. И. А. Бунина работает книжная выставка «Чемоданное настроение: путешествие по миру», посвященная Всемирному дню туризма.

Всем, кто мечтает побывать в Париже, сотрудники библиотеки рекомендуют книгу Жанны Агалаковой «Все, что я знаю о Париже».

Не менее интересна книга «Китайская цивилизация как она есть» — путеводитель по современному Китаю. Авторы рассказывают об известных городах и достопримечательностях Китая, об особенностях китайского языка и боевых искусств, о гастрономических традициях китайцев и специфике рыночных отношений, а также описывают повседневный быт и поведение жителей современного Китая.

Книги, представленные на выставке, представляют интерес не только для людей, которые не видят свою жизнь без поездок и приключений, но и для всех тех, кто хочет узнать о культуре других стран, не выходя из дома.