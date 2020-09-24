24 сентября 2020



Орловские библиотекари создали читателям «чемоданное настроение» (12+)

С 24 сентября по 5 октября в отделе абонемента образовательных услуг областной библиотеки им. И. А. Бунина работает книжная выставка «Чемоданное настроение: путешествие по миру», посвященная Всемирному дню туризма.

Всем, кто мечтает побывать в Париже, сотрудники библиотеки рекомендуют книгу Жанны Агалаковой «Все, что я знаю о Париже».

Не менее интересна книга «Китайская цивилизация как она есть» — путеводитель по современному Китаю. Авторы рассказывают об известных городах и достопримечательностях Китая, об особенностях китайского языка и боевых искусств, о гастрономических традициях китайцев и специфике рыночных отношений, а также описывают повседневный быт и поведение жителей современного Китая.

Книги, представленные на выставке, представляют интерес не только для людей, которые не видят свою жизнь без поездок и приключений, но и для всех тех, кто хочет узнать о культуре других стран, не выходя из дома.

 

 

В Орловской области за растрату осужден директор МУПа
40 тысяч орловцев приняли участие в городском субботнике
Движение по Высоковольтной снова открыто
Опубликовано 24 Сен 2020 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"