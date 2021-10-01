Орловские больницы получат дополнительно почти 9 млн рублей

Согласно распоряжению облправительства № 602-р на «Создание локально-вычислительной сети в хирургическом корпусе больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко» из областного бюджета направят около 4,8 млн рублей. Модернизация структурированной кабельной сети необходима для полнофункциональной и своевременной реализации проектов по информатизации системы здравоохранения в больнице, — уточнили в пресс-службе облправительства.

В соответствии с распоряжением №603-р из областного бюджета выделят 4,1 млн рублей на проведение ремонта еще в 3-х медучреждениях. За счет бюджетных средств проведут текущий ремонт главного лечебного корпуса Орловской областной психиатрической больницы. Отремонтируют кислородную рампу многопрофильного медцентра имени Круглой. Помимо этого, произведут замену оконных блоков в поликлинике Орловского противотуберкулезного диспансера. Также будет заключен договор для закупки энергетических ресурсов, товаров, работ и услуг КУЗОТ Орловской области «Орловский ОМЦ «Резерв».