Орловские больницы получили шесть передвижных медицинских комплексов
Передвижные медицинские комплексы приобретены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», реализуемого в рамках проекта «Здравоохранение».
По информации Официального портала Орловской области, три передвижных маммографа переданы Орловскому онкологическому диспансеру, Мценской и Плещеевской ЦРБ. Три передвижных флюорографа получили Орловский противотуберкулезный диспансер, Ливенская и Мценская ЦРБ.