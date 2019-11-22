Орловские чиновники 10 лет не замечали бездомного сироту, живущего на рынке

Прокуратурой области проведена проверка по публикациям СМИ. Герой заметок воспитывался в различных социальных учреждениях региона для детей-сирот. В 2005 году окончил профессиональное училище. В нарушение действующего законодательства органами местного самоуправления Покровского района, на территории которого он ранее проживал, жилое помещение за ним закреплено не было. В результате он был вынужден более 10 лет проживать на территории рынка в городе Ливны в подсобном помещении. При этом документы, удостоверяющие личность, у парня отсутствовали. Указанные факты длительное время оставались без надлежащего реагирования со стороны уполномоченных органов власти.

В судьбу сироты вмешалась местная жительница. В апреле 2019 года по ее обращению сотрудниками «Центра социального обслуживания населения Ливенского района» молодому мужчине восстановили документы. Он был направлен на лечение в медицинское учреждение, где по результатам медицинского обследования ему установлена III группа инвалидности.

При этом сотрудниками полиции в июле 2019 года он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство). Опять же в нарушение действующего законодательства, сотрудниками полиции не выяснялись обстоятельства его проживания на территории городского рынка, социальные службы о данном факте не были проинформированы.

Департаментом социальной защиты населения Орловской области в 2019 году было рассмотрено 2 обращения жительницы г. Ливны по вопросу нахождения бездомного сироты в социально-опасном положении, однако надлежащие меры по устранению нарушений жилищных прав чиновниками не приняты. Кроме того, облдепартаментом своевременно не были приняты меры по рассмотрению вопроса о признании мужчины нуждающимся в социальном обслуживании.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление первому заместителю губернатора Вадиму Соколову, также внесены представления главе администрации Покровского района, начальнику МО МВД России «Ливенский». За рассмотрением актов реагирования установлен контроль. В настоящее время бездомный сирота находится в медицинском учреждении.